جنايات النجف تقضي بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات

2019/07/08 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان ألقي القبض عليه من قبل مفارز الشرطة قرب مكاتب استعلامات الدفن في مقبرة وادي السلام وحكمت عليه بالسجن المؤبد، معترفاً أن حيازته لهذه المواد هو بقصد التجارة والتوسط ببيعها ".وأضاف البيان، أن" المدان ضبطت بحوزته سبعين ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثين قرصاً طبياً تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة".واشار الى ان" الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".انتهى..م.م

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