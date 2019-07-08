النفط يرتفع واهتمام المستثمرين ينصب على مخاطر عالمية

2019/07/08 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، مدعومة ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي من الإقبال على شراء النفط كبحت المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات بحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش عند 64.31 […]

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