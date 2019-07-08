2019/07/08 | 12:20

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أردوغان : التحضيرات متواصلة لشحن منظومة "إس400" الروسية إلى تركيا

الاثنين

08

تموز

2019 :

12:12 pm

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أردوغان : التحضيرات متواصلة لشحن منظومة "إس400" الروسية إلى تركيا ،

وتحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركيتين

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