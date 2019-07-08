2019/07/08 | 12:20

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الجمارك: اعادة اصدار ارسالية مستلزمات طبية مخالفة للقانون في مطار بغداد الدولي

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، اعادة اصدار ارسالية

مستلزمات طبيه مخالفة في جمرك الشحن الجوي لمطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "السلطة الجمركية في جمرك الشحن الجوي في

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لتعليمات وضوابط الاستيراد حيث وردت بدون اجازة استيراد".اضافت، ان "اعادة الاصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة

لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل". واكدت الهيئة، ان "هذا يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك

في جميع مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة

والتي تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع".

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