تركيا تستعد لتسلم منظومة “إس 400” الروسية

2019/07/08 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تستعد لتسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس 400” لكن لم يتحدد موعدها استلامها بعد.وقال أردوغان في مؤتمر صحافي من إسطنبول، اليوم الإثنين “تبدأ حاليا الاستعدادات لبدء مرحلة تسليم منظومة “إس 400″، موضحا “المنظومات تم إعدادها لبدء تسليمها، لكن لم يتضح موعد محدد لتسلمها من روسيا”.وأضاف …

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