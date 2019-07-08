2019/07/08 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري يبدو ان القدور تغلي في منطقة الخليج مع تباين التوقعات الواردة بشأن مستقبل الأزمة بين تحولها إلى مواجهة عسكرية، مرورا بأن تنتهي على طاولة المفاوضات، وحتى إنتهائها إلى لا شيء.فالقلق السياسي في المنطقة أحد الأمورالأكثر طلبا للولايات المتحدة، مع مساره التصاعدي الضاغط على إيران وممارسة سياسة (العصا والجزرة) للعرب والإيرانيين في آن واحد معا مما قد يخلط أوراق الأزمة في إتجاهات متعددة لكل مبتغاها.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - قطر ..بين إيران - ترامب ..وحرب الموانئ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - قطر ..بين إيران - ترامب ..وحرب الموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).