2019/07/08 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، اليوم الاثنين، عن مشاركة 13 لواءً بعمليات إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة، مؤكدا ان الحشد والقوات الامنية وضعا خطة بعد التطهير لمسك الارض وتقييد حركة العدو.وقال الربيعاوي في تصريح لوكاله صدى “الحشد الشعبي”، ان “13 لواءً من الويتنا شاركت بعمليات ارادة النصر التي انطلقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الحشد الشعبي 13 لواءً شارك بعمليات إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الحشد الشعبي 13 لواءً شارك بعمليات إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الحشد الشعبي 13 لواءً شارك بعمليات إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).