تدمير وكرين للاهاربيين في نينوى

2019/07/08 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوات الامنية، اليوم الاثنين، تدمير وكرين للارهابيين وعبوتين ناسفتين في نينوى.

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