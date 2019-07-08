الرافدين يطلق قروضًا بقيمة 100 مليون لشراء وحدات سكنية

2019/07/08 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مصرف الرافدين، إطلاق القروض التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دينار للموظفين و50 مليونًا للمواطنين، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.

قال المكتب الإعلامي للمصرف ببيان صدر في 7 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "انطلاقًا من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية"

أوضح المكتب أنه "في حال كان طالب القرض موظفًا فيتم منحه قرض 100 مليون كحد أعلى، أما في حال كان طالب القرض مواطنًا فيتم منحه 50 مليونًا كحد أعلى".

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