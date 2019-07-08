2019/07/08 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصل مهاجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، مهند علي “ميمي”، لاتفاق مع ادارة نادي الدحيل القطري لتمثيل الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “ميمي سيوقع مع الدحيل القطري على عقد يمتد لخمس سنوات، حيث ستبلغ قمية العقد 2 مليون في السنة الاولى فقط”.وأضاف المصدر، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر تفاصيل عقد ميمي مع الدحيل القطري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر تفاصيل عقد ميمي مع الدحيل القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).