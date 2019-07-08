2019/07/08 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nODYvLfvUvo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغرب .. مصورة تحطم قلوب مشجعي المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المغرب .. مصورة تحطم قلوب مشجعي المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).