رئيس مجلس الشورى القطري يتسلم دعوة من الحلبوسي لزيارة العراق

2019/07/08 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبدالله آل محمود دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لزيارة العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين :” ان سفير العراق في الدوحة عمر البرزنجي التقى رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبدالله آل محمود في مكتبه، وذلك لتسلميه الدعوة الموجهة له من رئيس مجلس النواب محمد […]

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