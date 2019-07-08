2019/07/08 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “جوان” الإيرانية، الاثنين، عن محاولات مكثفة تبذلها الولايات المتحدة الأميركية من اجل تبرئة قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الـ”سي آي ايه”.وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته بعنوان (محاولات امريكا لتبرئة عميل السي -آي – ايه بالعراق) إن “هناك انباء عن محاولات امريكية مكثفة لانقاذ قائد عمليات الانبار في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أميركا تبذل محاولات مكثفة لتبرئة عميل السي آي أيه في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: أميركا تبذل محاولات مكثفة لتبرئة عميل السي آي أيه في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).