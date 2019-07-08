وزارة العمل تناقش آلية استثمار أموال صندوق الحماية

2019/07/08 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ناقش مدير مكتب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل حسين علي مع مدير عام دائرة الصندوق في الهيئة جاكلين صليوا بحضور المستشار

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