كوشنير يقر بفشل ورشة البحرين لهذا السبب..

2019/07/08 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الاميركي ومهندس صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية بفشل ورشة البحرين الشق الاقتصادي مما يعرف بصفقة القرن، مرجعا هذا الفشل الى

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