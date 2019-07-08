تقرير يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم ضم نيمار للنادي الملكي

2019/07/08 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بإن" سان جيرمان عرض على ريال مدريد ضم نيمار مرتين، لكن النادي الملكي رد بأن النجم البرازيلي ليس ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي".ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن “زين الدين زيدان، مدرب الملكي، بات لا يفكر في ضم أجنحة هجومية جديدة، بعد تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي رودريجو جوس”.ويدرك ريال مدريد أن “ضم نيمار سيكون عقبة أمام تطور البرازيلي فينيسيوس جونيور مستقبلًا، لأن اللاعب الشاب لن يجد مساحة كافية للمشاركة بالمباريات، لا سيما أنه ظهر بمستوى جيد خلال الموسم الماضي”.وأضافت الصحيفة، أن “فينيسيوس قد يضطر إلى تغيير مركزه خلال الموسم القادم من الجناح الأيسر إلى الأيمن، بسبب أن هازارد سيحجز الجبهة الأخرى لحسابه في التشكيل الأساسي".انتهى..م.م

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