2019/07/08 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت السلطات الأمريكية مقتل رجل في ولاية فلوريدا بعدما تعرض لأكثر من 100 عضة من مجموعة كلاب أثناء عودته إلى منزله عبر طريق مختصرة.وعثرت الشرطة على مالفن أولدز جونيور، 45 عاما، مفارقا الحياة في منطقة حرجية بالقرب من بحيرة بلاسيد، وآثار العض بادية على مختلف أنحاء جسمه.وقالت صحيفة “يو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل مات بمئة عضة من كلاب ضالة وكالة خطوة برس.

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