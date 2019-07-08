2019/07/08 | 13:22

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لجنة الخدمات تكشف تفاصيل استضافتها لوزير الاتصالات

كشفت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، الاثنين، تفاصيل

استضافتها لوزير الاتصالات نعيم الربيعي.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن "لجنة الخدمات

والاعمار برئاسة النائب وليد السهلاني وحضور اعضائها استضافت، اليوم،

وزير الاتصالات نعيم ثچيل الربيعي".وأضافت الدائرة، أن "الاستضافة ناقشت خطة الوزارة المستقبلية المقبلة

في الادارة والتطوير وتأشير مواطن الفساد في ملفات الاتصالات منذ

تسنمه الوزارة، ومعالجة المشاكل والمعوقات لاجراء الاصلاحات في

المرافق العامة فيها".وتابع البيان، أنه "تم بحث ومتابعة جودة الخدمات للانترنت والاتصالات

المجهزة للمواطنين المقدمة عن طريق شركات القطاع الخاص الـ ISP،

والنظام الالكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين التي تخص جودة الاسعار

لمعرفة مدى التزامها بتوجيهات الوزارة في هذا الجانب وخفض اسعار حزم

الانترنت، بالاضافة الى ملف السعة والتهريب".وطالبت اللجنة، بـ"اجابات من قبل وزير الاتصالات خلال الاستضافة فيما

يتعلق بالقرض الياباني والاستثناءات التي وردت عليه والابارح ومهلة

تسديده، فضلا عن الشركات المنفذة للبنى التحتية في مختلف المناطق التي

تتعلق بقطاع الاتصالات وخدماتها".

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