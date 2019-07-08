2019/07/08 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعيد ملكيَّة أرضٍ للدولة قيمتها 9 مليارات دينارٍ في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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