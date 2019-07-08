المانيا ترفض طلبا أميركياً بإرسال قوات برية إلى سوريا

2019/07/08 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أنه ليس لدى برلين أي قوات على الأرض في سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تخطط لتغيير هذا الواقع.وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أكد أن واشنطن تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم “ داعش”.وأضاف “ألمانيا تلعب دورا […]

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