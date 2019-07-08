نائب تحذر من اعادة الاستعمار للعراق من بوابة القروض الخارجية

2019/07/08 | 13:28

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب في تحالف سائرون، علاء الربيعي، الاثنين (098 تموز 2019)، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بالتقرب من المجلس الأعلى الاسلامي من خلال زرع قيادات وشخصيات من المجلس في مفاصل الدولة المهمة.

وقال الربيعي في بيان

بغداد اليوم - خاص

وجهت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين (8 تموز 2019)، رسالة للسياسيين ممن يعلنون تعرضهم للابتزاز بسبب تدقيقهم وتحقيقهم بملفات فساد، طالبتهم فيها بالتصرف "كالرجال" والكشف عن اسماء من يحاولون ابتزازهم.

وقال عضو اللجنة جمال شك

بغداد اليوم _ بغداد

كشف الاتحاد الإسلامي، لتركمان العراق، الاثنين (8 تموز 2019)، عن "مؤامرة دولية" لإعادة البيشمركة والاسايش الى محافظة كركوك.

وقال الأمين العام للاتحاد، جاسم محمد جعفر البياتي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هن

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