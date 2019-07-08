اتحاد تركمان العراق يكشف عن مؤامرة دولية تطبخ على نار هادئة بشأن كركوك

2019/07/08 | 13:30

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بغداد:سومر نيوز

كشف الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، الاثنين، عن وجود "مؤامرة دولية" واممية تحاك لعودة البيشمركة والاسا...

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