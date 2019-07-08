الياسري يعين

2019/07/08 | 13:30

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بغداد/سومر نيوز

قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن وزير الداخلية ياسين الياسري امر بتعيين زهير عبادة مديراً للمرور العام...

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