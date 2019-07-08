التعليم تصدر ضوابط نقل الطلبة من الكليات الأهلية الى الحكومية

2019/07/08 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،الاثنين، ضوابط انتقال الطلبة من الكليات الأهلية الصباحية والمسائية إلى الكليات الحكومية للدراسة المسائية المناظرة، ومن الكليات الحكومية الى الكليات الأهلية المناظرة للسنة الدراسية 2019-2020.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي عباس، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “الضوابط سمحت للطالب الانتقال من […]

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