سائرون يتهم عبد المهدي بـ”تقريب” قيادات بالمجلس الأعلى من مراكز القرار

2019/07/08 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعمل بشكل حزبي وتقريب قيادات وشخصيات وشخصيات من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي من مراكز القرار السياسي والامني.وقال الربيعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “خلال دورنا الرقابي تبين لنا ان عادل عبد المهدي مكن أعضاء وشخصيات من […]

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