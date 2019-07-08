2019/07/08 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يحاول قصي حاتم نجل الفنان حاتم العراقي الابتعاد عن لون والده الغنائي رغم دعم الأخير له بشكل كبير بعد مشاركته في برنامج “ذا فويس” في العام 2013.يعترف قصي في مقابلة أجرتها مجلة “سيدتي” وتابعتها “خطوة برس” بأنه “بطيء في تنفيذ خطواته الفنية، وهو يبحث عن النوعية قبل الكمية.كما اعتبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصي حاتم: منعت من الغناء لوالدي والجسمي أفضل من غنى العراقي وكالة خطوة برس.

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