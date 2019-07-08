2019/07/08 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس الملكة ليتيسيا Queen Letizia تُصنّف كواحدة من أكثر الملكات وأكثر نساء العالم أناقة، وتعتبر طبعاً أيقونة من أيقونات الموضة، وكثيرات من النساء يستوحين منها إطلالاتهن في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال.ومؤخراً، ومنذ بداية فصل الصيف، شاهدنا الملكة ليتيسيا في أجمل الأزياء والتنسيقات الناعمة والراقية.وقد اخترنا لك اليوم مجموعة من الإطلالات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



أزياء صيفية على طريقة الملكة ليتيسيا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. أزياء صيفية على طريقة الملكة ليتيسيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. أزياء صيفية على طريقة الملكة ليتيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).