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الرصد الزلزالي: الهزة الأرضية في البصرة وميسان مصدرها إيران


الرصد الزلزالي: الهزة الأرضية في البصرة وميسان مصدرها إيران
2019/07/08 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ولم ترد أنباء عن إصابات

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