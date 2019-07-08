“بالفيديو” فوضى وتدافع على أبواب مكتب جوازات البصرة.. المعاملة العراقية تحت رحمة “روتين قاتل”

2019/07/08 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حالة من الفوضى والتدافع بين اوساط المواطنين على ابواب مكتب جوازات البصرة جراء غياب التنظيم والروتين المعتاد في مؤسسات الدولة.ويشكو بصريون من تكرار هذه الحالات بشكل يومين مما يسبب ارهاقا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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