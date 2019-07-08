قيادتا القوة البرية وعمليات نينوى تبحثان تقدم القطعات العسكرية وحجم التعاون بين الحشد والجيش

2019/07/08 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت قيادتا القوة البرية وعمليات نينوى، الاثنين، التطورات الأمنية وتقدم القطعات العسكرية ضمن عملية ارادة النصر وحجم التعاون بين الحشد الشعبي والجيش.وقال موفدنا، ان " قائد القوة البرية الفريق الركن جمعة عناد سعدون و قائد عمليات نينوى الجديد اللواء الركن نومان الزوبعي زارا قيادة عمليات الموصل المقر المتقدم لبحث التطورات الأمنية ", لافتا الى ...

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