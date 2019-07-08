عمليات الحشد توجز انجازات

2019/07/08 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الاثنين، تدمير 10 مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي و27 عبوة ناسفة ضمن الصفحة الثانية لعمليات "إرادة النصر".وقال الربيعاوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت في الصفحة الثانية من عمليات إرادة النصر من تدمير 10 مضافات لتنظيم داعش الإرهابي وتفجير ...

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