2019/07/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور العلماء تقنية جديدة لالتقاط صور بالأشعة السينية للثقوب السوداء الهائلة التي تبعد مليارات السنوات الضوئية، والتي وصل أحدها إلى نقطة اللاعودة.وتخلق الثقوب السوداء الدوارة وابلا من دوامات الغاز والغبار من حولها، تتناوب في سرعات فائقة ومع درجات حرارة تصل إلى ملايين الدرجات المئوية، وتتوهج الأقراص عند تصويرها في ضوء الأشعة السينية.واستخدم العلماء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رصد ثقوب سوداء هائلة على هيئة أقراص متوهجة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد ثقوب سوداء هائلة على هيئة أقراص متوهجة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد ثقوب سوداء هائلة على هيئة أقراص متوهجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).