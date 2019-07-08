الياسري يعين “فاسداً معروفاً” مديراً للمرور العامة

2019/07/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن وزير الداخلية ياسين الياسري امر بتعيين زهير عبادة مديراً للمرور العامة خلفاً للواء عامر العزاوي.وقال المصدر لوكالة /SNG/،إن “الياسري قرر، وفي اول جلسة له بوزارة الداخلية، تعيين زهير عبادة مديراً للمرور العامة في البلاد”.وأضاف المصدر أن “زهير عبادة معروف بالفساد المالي والإداري”، مشيراً الى انه خرج في ...

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