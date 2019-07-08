النزاهة تعيد ملكية أرض للدولة قيمتها 9 مليار دينار في البصرة

2019/07/08 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكنها من ضبط حالة تجاوز على قطعة أرض عائدةٍ للدولة في البصرة، مُبينة أن القيمة التقديرية للأرض تبلغ 9 مليار دينار.

وقالت الهئية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة قام بضبط متهم استحوذ على أرضٍ مساحتها (8400) متر مربع، دون سندٍ قانوني واستغلالها لإنشاء بنايةٍ مؤلفةٍ من عدة طوابق"، موضحة أن "الأرض تعود ملكيتها لمديرية بلدية البصرة وتقع في مركز المحافظة في منطقة (مناوي باشا)".

وأضافت الهيئة، أن "القيمة التقديرية للأرض تبلغ (9,000,000,000) مليارات دينار"، لافتة الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائية، وعرضها رفقة المتهم على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثامن عشر من الشهر الماضي عن تمكُّنها من ضبط تلاعبٍ في مزايدةٍ على أرضٍ بثلاثة مليارات دينارٍ في البصرة.

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