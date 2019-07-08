2019/07/08 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني عن نتائج اليوم الثاني من عملية ” ارادة النصر ” .وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان القوات الامنية واصلت عملياتها ضمن ” إرادة النصر” التي انطلقت يوم أمس بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وقد تمكنت قيادة عمليات الجزيرة من تدمير وكرين للارهابيين وتدمير عبوتين ناسفتين ، اما قيادة عمليات نينوى، فقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تعلن نتائج اليوم الثاني من عملية ” ارادة النصر “) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني تعلن نتائج اليوم الثاني من عملية ” ارادة النصر “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).