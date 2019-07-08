صالات نفط الوسط يختار 16 لاعبا لمعسكر ايران تحضيرا لبطولة اندية اسيا

2019/07/08 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار الجهاز الفني لفريق نفط الوسط بكرة الصالات ستة عشر لاعبا للدخول في المعسكر الخارجي الذي سيقام في ايران تحضيرا لبطولة اندية اسيا التي ستنطلق منافساتها خلال شهر آب المقبل في تايلند.

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