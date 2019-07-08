2019/07/08 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس كشفت هيأة النزاهة اليوم الاثنين عن تمكَّنها من ضبطٍ حالة تجاوزٍ على قطعة أرضٍ عائدةٍ للدولة في البصرة، مُبيِّنةً أن القيمة التقديرية للأرض تبلغ (9,000,000,000) مليارات دينار.وقالت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فريق عمل من مديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط مُتَّهم استحوذ على أرضٍ مساحتها (8400)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعيد للدولة أرضا بقيمة 9 مليارات دينارٍ في البصرة وكالة خطوة برس.

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