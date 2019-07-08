القبض على متهمين بالسرقة والخطف والمخدرات في بغداد

2019/07/08 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بالسرقة والخطف والمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه ، ان ” القوات الأمنية في قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بجرائم السرقة أحدهم اثناء محاولته سرقة دار أحد المواطنين في منطقة الحرية”.واضاف البيان، […]

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