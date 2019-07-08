2019/07/08 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات النجف ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد على مدان بجريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في المحافظة.وقالت المحكمة في بيان لها , إنها ” نظرت قضية مدان ألقي القبض عليه من قبل مفارز الشرطة قرب مكاتب استعلامات الدفن في مقبرة وادي السلام وحكمت عليه بالسجن المؤبد، معترفاً أن حيازته لهذه المواد هو بقصد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالمؤبد لمدان تاجر بمواد مخدرة النعيم نيوز.

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