2019/07/08 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية عثرت على جثة شاب قضى غرقاً وسط المحافظة.وقال المصدر لوكالة صدى ان “القوات الامنية في محافظة كربلاء، عثرت اليوم الاثنين، على جثة شاب قضى غرقا في منطقة البوبيات وسط كربلاء”.وأضاف المصدر ان “القوات الامنية نقلت الجثة الى الطب العدلي في مستشفى الحسين الطبي”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة شاب قضى غرقا وسط كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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