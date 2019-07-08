2019/07/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، الاثنين،الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى والتي تضم اللواء ١٥، ٢٥، ٣٠، ٣٣، ٤٠، ٤٤، ٥٣ الفوج الأول التابع الى قيادة العمليات انهت الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطعات قيادة عمليات الحشد في نينوى تنهي الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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