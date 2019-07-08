هيأة النزاهة تضبط حالة تجاوز على قطعة أرضٍ للدولة في البصرة

2019/07/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت هيأة النزاهة عن تمكَّنها من ضبطٍ حالة تجاوزٍ على قطعة أرضٍ عائدةٍ للدولة في البصرة، مُبيِّنةً أن القيمة التقديرية للأرض تبلغ (9,000,000,000)

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