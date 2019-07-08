القدو: اعمار محافظة نينوى يكلف العراق 200 مليار دولار

2019/07/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذرَ النائب عن محافظة نينوى حنين القدو ، من الاقتراض من صندوق النقد الدولي والدول المناحة لاعادة الاعمار او لتنفيذ مشاريع اخرى

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