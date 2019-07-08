ايران ترفع تأشيرة دخول الزوار الايرانيين الى العراق

2019/07/08 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت قناة العالم في بخبر عن مصدر في الوزارة، ان" انه" تم رفع تأشيرة دخول الزوار الايرانيين الى العراق خلال الزيارة الاربعينية المقبلة".وأضاف المصدر، ان" ذلك تم بموجب اتفاق بين طهران وبغداد".انتهى..م.م

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