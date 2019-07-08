ميسي يواجه عقوبة الإيقاف لعامين

2019/07/08 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يواجه النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عقوبة الإيقاف لمدة عامين، حيث تنص لوائح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” على أن اللاعب الذي يسب الاتحاد أو العاملين به قد يتعرض لعقوبة إيقاف تصل إلى عامين.ولقد بدأت القصة في أعقاب مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بين البرازيل والأرجنتين والتي انتهت لصالح […]

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