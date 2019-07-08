2019/07/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين عن إعادة إصدار ارسالية مستلزمات طبية مخالفه لتعليمات وضوابط الاستيراد حيث وردت بدون اجازة استيراد.كما أضافت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان إعادة الاصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.واكدت الهيئة ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة إصدار ارسالية مستلزمات طبية مخالفة في كمرك الشحن الجوي لمطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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