سائرون يهاجم عبدالمهدي: يستغل منصبه لصالح المجلس الأعلى

2019/07/08 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اتهم عضو #تحالف_سائرون #النائب #علاء_الربيعي، اليوم الاثنين، #رئيس_الحكومة #عادل_عبدالمهدي بالعمل بشكل #حزبي ومنحاز، وتقريب قيادات وشخصيات من #المجلس_الأعلى #الإسلامي، من مراكز #القرار السياسي والأمني.الربيعي أوضح […]

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