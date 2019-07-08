2019/07/08 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات للنموذج الجديد من سيارات Defender التي ستطرحها “لاند روفر” قريبا.وتبعا للتسريبات فإن هذه السيارة ستكون أكبر من سيارات Defender الحالية، وستزود بهيكل طوله أكثر من 5 أمتار، وقمرة كبيرة تتسع لـ 8 ركاب.ومن المفترض أن تطلق هذه السيارة بـ 4 نماذج، ستزود جميعها بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على ملكة الطرق الوعرة الجديدة من لاند روفر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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