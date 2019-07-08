2019/07/08 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الإثنين، 08 تموز، 2019، بفتح تحقيق عاجل بحادثة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السهيل يوجه بفتح تحقيق عاجل بحادثة الاعتداء على عميد كلية التراث الجامعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السهيل يوجه بفتح تحقيق عاجل بحادثة الاعتداء على عميد كلية التراث الجامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).