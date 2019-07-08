خاص؛ تفاصيل مهمة عن دور كتائب حزب الله.. والمؤامرات الاميركية

2019/07/08 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) ‏08‏/07‏/2019 – أكد المتحدث بإسم كتائب حزب الله العراقية محمد محي أن الكتائب لها دور حاسم في الدفاع عن العراق واخراج الاحتلال والوقوف ...

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